Із настанням літа, з 1 червня, український цифровий сервіс "Дії" впровадить платні послуги, зокрема і в Запоріжжі, тож розповідаємо деталі.

Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Запоріжжі розпочнуться із шерингу документів для банків, повідомдяє Politeka.

Як інформують у Міністерстві цифрової трансформації, платні послуги в "Дії" з 1 червня у Запоріжжі дадуть змогу фінансовим установам швидко та зручно отримувати копії паспортів, ідентифікаційних кодів та інших цифрових документів користувачів напряму через додаток.

Як розповів керівник команди впровадження сервісу Олексій Вовк, звичайним громадянам віддавати гроші за це не доведеться. Витрати ляжуть на плечі банків.

У коментарі Forbes Вовк пояснив деталі. За приєднання до системи банківська установа сплачуватиме разовий внесок у розмірі 21 тисячі 617 гривень. Далі — по 9 гривень 80 копійок за кожну успішну передачу цифрових даних.

Якщо потрібно передати лише один документ, це буде безкоштовно. Та як тільки банк захоче більше, почне діяти відповідний тариф. За словами Вовка, щомісяця українці здійснюють понад 1 мільйон 300 тисяч операцій із шерингом документів через додаток.

Та на цих платних послугах в "Дії" з 1 червня у Запоріжжі у Мінцифри зупинятися не збираються. Наступним кроком має стати використання Дія.Підпису для юридичних осіб за гроші. Також готується до запуску сервіс електронної ідентифікації під назвою Diia.OAuth.

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