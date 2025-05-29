С наступлением лета, с 1 июня, украинский цифровой сервис "Дії" внедрит платные услуги, в том числе и в Запорожье, и рассказываем детали.

Платные услуги в "Дії" с 1 июня в Запорожье начнутся с шеренга документов для банков, сообщает Politeka.

Как информируют в Министерстве цифровой трансформации, платные услуги "Дії" с 1 июня в Запорожье позволят финансовым учреждениям быстро и удобно получать копии паспортов, идентификационных кодов и других цифровых документов пользователей напрямую через приложение.

Как рассказал руководитель команды по внедрению сервиса Алексей Вовк, обычным гражданам отдавать деньги за это не придется. Расходы лягут на плечи банков.

В комментарии Forbes Волк объяснил детали. За присоединение к системе банковское учреждение будет платить разовый взнос в размере 21 тысяч 617 гривен. Далее – по 9 гривен 80 копеек за каждую успешную передачу цифровых данных.

Если нужно передать только один документ, это будет бесплатно. Но как только банк захочет больше, начнет действовать соответствующий тариф. По словам Вовка, ежемесячно украинцы осуществляют более 1 миллиона 300 тысяч сделок с шерингом документов через приложение.

Но на этих платных услугах в "Дії" с 1 июня в Запорожье в Минцифре останавливаться не собираются. Следующим шагом должно стать использование Дія.Підпису для юридических лиц за деньги. Также готовится к запуску сервис электронной идентификации под названием Diia.OAuth.

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