Синоптики оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні свідчить про перемінні умови з дощами та проясненнями, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті sinoptik.ua.

30 травня у місті очікується хмарність з дощем вранці, який ближче до обіду припиниться, але ввечері знову можливі опади. Температура коливатиметься від +15 до +23 градусів, вітер буде слабким — від 0,5 до 1,3 м/с.

Народний прогноз зазначає, що якщо у цей день дме холодний вітер, то й літо буде прохолодним, тож харків’янам варто готуватися до неспокійної пори.

Наступного дня, 31 травня, у Харкові умови покращаться: хмари відступлять у другій половині дня, і опадів не передбачається. Температура підніметься до +23 градусів, вітер посилиться до 2,6 м/с.

За стародавніми спостереженнями, листя дуба й ясена в цей день пророкують, яким буде літо — якщо дуб розпускає листя раніше ясена, слід очікувати сухість.

1 червня Харків очікує ясний та сонячний день без опадів. Температура вдень досягне +25 градусів.

Народні прикмети наголошують: якщо перші два дні червня дощові, то місяць буде сухим і теплим, а якщо початок місяця холодний — літо буде прохолодним і тривалим. Крім того, якщо ворони сидять дзьобами в одну сторону, це віщує сильний вітер.

Отже, прогноз погоди у Харкові на найближчі три дні обіцяє різноманітність умов — від дощів і хмарності до ясної теплої погоди. Місцевим жителям варто бути готовими до змін та стежити за ними, аби спланувати свої справи з урахуванням цих особливостей.

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