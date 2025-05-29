Синоптики обнародовали прогноз погоды в Харькове и рассказали все подробности этого дня.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни свидетельствует об услових с дождями и прояснениями, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua.

30 мая в городе ожидается облачность с дождем утром, который к обеду прекратится, но вечером снова возможны осадки. Температура будет колебаться от +15 до +23 градусов, ветер будет слабым – от 0,5 до 1,3 м/с.

Если в этот день дует холодный ветер, то и лето будет прохладным, так что харьковчанам стоит готовиться к неспокойной поре.

На следующий день, 31 мая, в Харькове условия улучшатся: облака отступят во второй половине дня, и осадков не ожидается. Температура поднимется до +23 градусов, ветер усилится до 2,6 м/с.

По древним наблюдениям, листья дуба и ясеня в этот день прочат, каким будет лето - если дуб распускает листья раньше ясеня, следует ожидать сухость.

1 июня ожидается ясный и солнечный день без осадков. Температура днем ​​достигнет 25 градусов.

Народные приметы отмечают: если первые два дня июня дождливые, то луна будет сухой и теплой, а если начало луны холодное — лето будет прохладным и продолжительным. Кроме того, если вороны сидят клювами в одну сторону, это предвещает сильный ветер.

Итак, прогноз погоды в Харькове на ближайшие три дня сулит разнообразие условий — от дождей и облачности до ясной теплой погоды. Местным жителям следует готовиться к изменениям и следить за ними, чтобы спланировать свои дела с учетом этих особенностей.

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