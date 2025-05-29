Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 червня викликає хвилю невдоволення в багатьох регіонах України.

Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 червня торкнеться декількох областей України, повідомляє Politeka.

У Чернівецькі області ухвалено рішення про підвищення вартості вивезення побутових відходів через зростання витрат підрядників на утилізацію сміття. Це вже друге тарифне збільшення за півроку: у лютому ціни зросли на 40%.

Для колишнього Першотравневого району вартість зросла до 62,69 грн за особу в квартирах і 71,38 грн — у приватних будинках. У колишньому Шевченківському районі, Коровії та Чорнівці ціна становить від 60,51 до 70,01 грн за особу.

Ціна нараховується на кожну зареєстровану особу, тому родина з трьох осіб щомісяця платитиме від 185 до 188 гривень. Тарифне збільшення пояснюють двома основними чинниками: зростанням вартості захоронення відходів на полігоні та додаванням у послуг із перевезення зрізаних дерев і кущів.

Загалом підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 червня викликає хвилю невдоволення в багатьох регіонах України. Особливо складна ситуація з водопостачанням, де вартість зростає, а якість залишає бажати кращого. Зокрема, у Дніпропетровській та Вінницькій областях розцінки на воду вже сягнули рекордних рівнів, а борги комунальних підприємств зростають.

Держава розглядає передачу водоканалів у розпорядження громад для покращення фінансової дисципліни та якості.

Така ситуація стає серйозним викликом для українських родин, що змушені планувати свій бюджет з урахуванням нових витрат.

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