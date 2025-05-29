Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июня вызывает волну недовольства во многих регионах Украины.

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июня коснется нескольких областей Украины, сообщает Politeka.

В Черновицкой области принято решение о повышении стоимости вывоза бытовых отходов из-за роста расходов подрядчиков на утилизацию мусора. Это уже второе тарифное увеличение за полгода: в феврале цены выросли на 40%.

Для бывшего Первомайского района стоимость выросла до 62,69 грн. за человека в квартирах и 71,38 грн. — в частных домах. В бывшем Шевченковском районе, Корове и Черновцах цена составляет от 60,51 до 70,01 грн за человека.

Цена начисляется на каждое зарегистрированное лицо, поэтому семья из трех человек будет ежемесячно платить от 185 до 188 гривен. Тарифное увеличение объясняют двумя основными факторами: ростом стоимости захоронения отходов на полигоне и добавлением услуг по перевозке срезанных деревьев и кустов.

В целом, повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июня вызывает волну недовольства во многих регионах Украины. Особенно сложная ситуация с водоснабжением, где стоимость растет, а качество оставляет желать лучшего. В Днепропетровской и Винницкой областях расценки на воду уже достигли рекордных уровней, а долги коммунальных предприятий растут.

Государство рассматривает передачу водоканалов в распоряжение общин для улучшения финансовой дисциплины и качества.

Такая ситуация становится серьезным вызовом для украинских семей, вынужденных планировать свой бюджет с учетом новых расходов.

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