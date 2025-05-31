Відключення газу в Дніпрі є необхідним та відбуватиметься згідно з графіком.

Відключення газу в Дніпрі та Дніпровському районі заплановане з 2 по 27 червня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на системах газопостачання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Дніпровська філія «Газмережі».

Газопостачання буде відновлено після завершення робіт, за умови надання доступу працівникам компанії до кожного газифікованого помешкання.

Не буде постачань за такими адресами:

02.06 – вул. Богдана Хмельницького, 24;

03.06 – ж/м Тополя-3, 4; Набережна Перемоги, 54;

04.06 – Європейська, 7а; Лісопаркова, 16; Єфремова, 1; Макарова, 1б;

05.06 – Савченка, 74–82; пр. Хмельницького, 38;

06.06 – Чапленка, 16;

10.06 – Шевченка, 4; с/т Шиянка, 13–143;

11.06 – Вознесенська, 50;

17.06 – Широка, 112–173а;

18.06 – Стара Межа, 1–13; Кобзарська, 12–19; пр. Свободи, 227–275б;

20.06 – Байдаківська, 2–14; Деревлянська, 1–11; пр. Свободи, 97–141;

24.06 – Океанська, 1–12; с. Дослідне;

27.06 – вул. Дружби, Львівська, Тиха, Шкільна, Янтарна, Центральна;

02.06 – Соколова, Наукова, Асмолова, Окружна, с. Миколаївка;

03–10.06 – вул. Берегова, Дніпрова, Центральна, с/т Маяк (с. Дніпрове).

У компанії наголошують, що модернізація фінансується за рахунок тарифу на розподіл газу, тому своєчасна оплата є критично важливою. Особові рахунки залишаються чинними — десятизначні, починаються з 0310.

Відключення газу в Дніпрі відбуватиметься згідно з графіком. Повний перелік адрес можна знайти у повідомленні оператора газорозподільних мереж.

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