Отключение газа в Днепре и Днепровском районе намечено со 2 по 27 июня в связи с проведением ремонтных работ на системах газоснабжения, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Днепровский филиал «Газсети».
Газоснабжение будет восстановлено после завершения работ, при условии предоставления доступа работникам компании к каждому газифицированному жилью.
Не будет поставок по следующим адресам:
02.06 – ул. Богдана Хмельницкого, 24;
03.06 – ж/м Тополь-3, 4; Набережная Победы, 54;
04.06 – Европейская, 7а; Лесопарковая, 16; Ефремова, 1; Макарова, 1б;
05.06 – Савченко, 74–82; пр. Хмельницкого, 38;
06.06 – Чапленко, 16;
10.06 – Шевченко, 4; с/т Шиянка, 13–143;
11.06 – Вознесенская, 50;
17.06 – Широкая, 112–173а;
18.06 – Старая Граница, 1–13; Кобзарская, 12-19; пр. Свободы, 227–275б;
20.06 – Байдаковская, 2–14; Деревлянская, 1-11; пр. Свободы, 97–141;
24.06 – Океанская, 1–12; с. Опытное;
27.06 – ул. Дружбы, Львовская, Тихая, Школьная, Янтарная, Центральная;
02.06 – Соколова, Научная, Асмолова, Окружная, с. Николаевка;
03-10.06 – ул. Береговая, Днепровая, Центральная, с/т Маяк (с. Днепрово).
В компании подчеркивают, что модернизация финансируется за счет тарифа на распределение газа, поэтому своевременная оплата критически важна. Личные счета остаются в силе — десятизначные, начинаются с 0310.
Отключение газа в Днепре будет происходить согласно графику. Полный список адресов можно найти в сообщении оператора газораспределительных сетей.
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