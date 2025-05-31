Отключение газа в Днепре необходимо и будет происходить согласно графику.

Отключение газа в Днепре и Днепровском районе намечено со 2 по 27 июня в связи с проведением ремонтных работ на системах газоснабжения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Днепровский филиал «Газсети».

Газоснабжение будет восстановлено после завершения работ, при условии предоставления доступа работникам компании к каждому газифицированному жилью.

Не будет поставок по следующим адресам:

02.06 – ул. Богдана Хмельницкого, 24;

03.06 – ж/м Тополь-3, 4; Набережная Победы, 54;

04.06 – Европейская, 7а; Лесопарковая, 16; Ефремова, 1; Макарова, 1б;

05.06 – Савченко, 74–82; пр. Хмельницкого, 38;

06.06 – Чапленко, 16;

10.06 – Шевченко, 4; с/т Шиянка, 13–143;

11.06 – Вознесенская, 50;

17.06 – Широкая, 112–173а;

18.06 – Старая Граница, 1–13; Кобзарская, 12-19; пр. Свободы, 227–275б;

20.06 – Байдаковская, 2–14; Деревлянская, 1-11; пр. Свободы, 97–141;

24.06 – Океанская, 1–12; с. Опытное;

27.06 – ул. Дружбы, Львовская, Тихая, Школьная, Янтарная, Центральная;

02.06 – Соколова, Научная, Асмолова, Окружная, с. Николаевка;

03-10.06 – ул. Береговая, Днепровая, Центральная, с/т Маяк (с. Днепрово).

В компании подчеркивают, что модернизация финансируется за счет тарифа на распределение газа, поэтому своевременная оплата критически важна. Личные счета остаются в силе — десятизначные, начинаются с 0310.

Отключение газа в Днепре будет происходить согласно графику. Полный список адресов можно найти в сообщении оператора газораспределительных сетей.

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