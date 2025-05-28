Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі три дні обіцяє прохолодну, вологу та переважно хмарну атмосферу, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, з 29 по 31.05 місто перебуватиме під впливом нестійкої погоди, характерної для пізньої весни. Сильних температурних коливань не очікується, однак дощі ймовірні щодня.

У четвер, 29 травня, температура коливатиметься від +16° вранці до +21° вдень. Небо залишатиметься похмурим, а дощ, що почнеться з ранку, поступово стихне лише ввечері. Атмосферний тиск стабільний — близько 745 мм рт. ст., вологість висока — до 79%. Вітер помірний — 2–4,7 м/с.

У п’ятницю, 30 травня, нічна температура знизиться до +13°, проте вдень повітря прогріється до +24°. Ранкове прояснення швидко зміниться на щільну хмарність, а після обіду розпочнеться дрібний дощ. Вітер слабкий — не перевищуватиме 2 м/с. Вологість зменшиться, але лишатиметься на рівні 55–95%.

У суботу, 31 травня, температурний фон буде схожим: нічна — +16°, денна — до +23°. День знову буде хмарним, із короткочасним дощем у другій половині дня. До вечора опади припиняться. Атмосферний тиск — 745–746 мм рт. ст., вологість — до 91%.

Прогноз погоди у Харкові свідчить: весна поступово поступається місцем нестійкому літньому клімату. Народні прикмети натякають — якщо нині зацвіла горобина чи дуб перемагає ясен у розпусканні листя, літо буде теплим і сухим.

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