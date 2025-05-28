Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие три дня сулит прохладную, влажную и преимущественно облачную атмосферу, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, с 29 по 31.05 город будет находиться под влиянием неустойчивой погоды, характерной для поздней весны. Сильных температурных колебаний не ожидается, однако дожди возможны ежедневно.

В четверг, 29 мая, температура будет колебаться от +16° утром до +21° днем. Небо будет пасмурным, а дождь, который начнется с утра, постепенно стихнет только вечером. Атмосферное давление стабильное – около 745 мм рт. ст., влажность высокая – до 79%. Ветер умеренный - 2-4,7 м/с.

В пятницу, 30 мая, ночная температура снизится до +13°, однако днем ​​воздух прогреется до +24°. Утреннее прояснение быстро сменится плотной облачностью, а после обеда начнется мелкий дождь. Ветер слабый – не будет превышать 2 м/с. Влажность снизится, но будет оставаться на уровне 55–95%.

В субботу, 31 мая, температурный фон похож: ночная — +16°, дневная — до +23°. День снова будет облачным с кратковременным дождем во второй половине дня. К вечеру осадки прекратятся. Атмосферное давление - 745-746 мм рт. ст., влажность – до 91%.

Прогноз погоды в Харькове свидетельствует: весна постепенно уступает место неустойчивому летнему климату. Народные приметы намекают — если ныне зацветшая рябина или дуб побеждает десны в распускании листьев, лето будет теплым и сухим.

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