Уряд прийняв рішення щодо тарифу на світло в Харкові з 1 червня.

Тариф на світло в Харкові з 1 червня 2025 року залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину, повідомляє Politeka.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України, закріпивши дію чинного тарифного плану до 31 жовтня 2025 року.

Таким чином, мешканці всієї України сплачуватимуть за електроенергію без змін, принаймні протягом наступних п’яти місяців.

Уряд також наголосив, що для споживачів із двозонними лічильниками зберігається знижений тариф у нічний час. З 23:00 до 07:00 кіловат-година коштуватиме 2,16 грн. Це дозволяє частково зекономити домогосподарствам, які адаптують графік використання електроприладів.

Окрему категорію споживачів — тих, хто використовує електроопалення — з січня 2025 року продовжують підтримувати. Такі споживачі сплачують пільгові 2,64 грн за кіловат-годину в межах ліміту 2000 кВт⋅год на місяць. За перевищення — діє стандартна ціна.

Нагадаємо, тариф на світло в Харкові з 1 червня залишається стабільним на тлі економічних викликів, і це є частиною політики уряду щодо пом’якшення навантаження на населення в опалювальний сезон та період відновлення енергосистеми.