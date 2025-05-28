Тариф на свет в Харькове с 1 июня 2025 останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час, сообщает Politeka.
Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины , закрепив действие действующего тарифного плана до 31 октября 2025 года.
Таким образом, жители всей Украины будут платить за электроэнергию без изменений, по крайней мере, в течение пяти месяцев.
Правительство также отметило, что для потребителей с двухзонными счетчиками сохраняется пониженный тариф в ночное время. С 23:00 до 07:00 киловатт-час будет стоить 2,16 грн. Это позволяет частично сэкономить домохозяйствам, адаптирующим график использования электроприборов.
Отдельную категорию потребителей, использующих электроотопление, с января 2025 года продолжают поддерживать. Такие потребители платят льготные 2,64 грн за киловатт-час в пределах лимита 2000 кВтч в месяц. За превышение действует стандартная цена.
Напомним, тариф на свет в Харькове с 1 июня остается стабильным на фоне экономических вызовов, и это часть политики правительства по смягчению нагрузки на население в отопительный сезон и период восстановления энергосистемы.
Это решение направлено на обеспечение предсказуемости расходов для граждан и поддержание социальной стабильности в сложный период.
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