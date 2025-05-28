Правительство приняло решение о тарифе на свет в Харькове с 1 июня.

Тариф на свет в Харькове с 1 июня 2025 останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час, сообщает Politeka.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины , закрепив действие действующего тарифного плана до 31 октября 2025 года.

Таким образом, жители всей Украины будут платить за электроэнергию без изменений, по крайней мере, в течение пяти месяцев.

Правительство также отметило, что для потребителей с двухзонными счетчиками сохраняется пониженный тариф в ночное время. С 23:00 до 07:00 киловатт-час будет стоить 2,16 грн. Это позволяет частично сэкономить домохозяйствам, адаптирующим график использования электроприборов.

Отдельную категорию потребителей, использующих электроотопление, с января 2025 года продолжают поддерживать. Такие потребители платят льготные 2,64 грн за киловатт-час в пределах лимита 2000 кВтч в месяц. За превышение действует стандартная цена.

Напомним, тариф на свет в Харькове с 1 июня остается стабильным на фоне экономических вызовов, и это часть политики правительства по смягчению нагрузки на население в отопительный сезон и период восстановления энергосистемы.