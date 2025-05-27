Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається тим, хто проживає у певних видах житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійною організацією Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила організація на своїй сторінці у Фейсбук.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається при дотриманні певних умов. Так, якщо ви були змушені покинути свій дім через війну, маєте статус внутрішньо переміщеної особи та нині проживаєте в Миколаєві, Вознесенську, Шевченківській ОТГ чи Первомайській селищній громаді, у вас є можливість отримати підтримку.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», який реалізується у співпраці з Caritas Ukraine та Агентством ООН у справах біженців (UNHCR), відкрито реєстрацію на отримання допомоги для поліпшення житлових умов.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали після 24 лютого 2022 року з тимчасово окупованих територій, районів активних бойових дій та наразі мешкають у вищезазначених громадах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається тим, хто проживає у таких видах житла:

– власне житло

– орендоване житло з правом викупу

– нерухомість, отримане у позичку чи в кредит

– нерухомість у безоплатному користуванні

– нерухомість в оренді

Основні критерії участі:

– низький рівень доходу (менше ніж 6318 грн на одну особу в місяць), його відсутність (обов’язкова наявність довідки про доходи)

– належність до вразливих категорій населення, зокрема:

• одинокі батьки, опікуни дітей

• вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років

• багатодітні родини

• дитячі будинки сімейного типу

• люди з інвалідністю або важкими хронічними захворюваннями

• самотні люди похилого віку або родини, що складаються з двох літніх осіб без підтримки родичів

Заявки приймаються телефоном:

099 423 49 48

0 800 336 734 (у будні з 09:30 до 16:00)

Звертаємо увагу, що реєстрація не гарантує автоматичного отримання допомоги. Остаточне рішення ухвалюється за результатами розгляду та оцінки поданих анкет.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.