Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійною організацією Карітас України, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрила організація на своїй сторінці у Фейсбук.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається при дотриманні певних умов. Так, якщо ви були змушені покинути свій дім через війну, маєте статус внутрішньо переміщеної особи та нині проживаєте в Миколаєві, Вознесенську, Шевченківській ОТГ чи Первомайській селищній громаді, у вас є можливість отримати підтримку.
У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», який реалізується у співпраці з Caritas Ukraine та Агентством ООН у справах біженців (UNHCR), відкрито реєстрацію на отримання допомоги для поліпшення житлових умов.
Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали після 24 лютого 2022 року з тимчасово окупованих територій, районів активних бойових дій та наразі мешкають у вищезазначених громадах.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається тим, хто проживає у таких видах житла:
– власне житло
– орендоване житло з правом викупу
– нерухомість, отримане у позичку чи в кредит
– нерухомість у безоплатному користуванні
– нерухомість в оренді
Основні критерії участі:
– низький рівень доходу (менше ніж 6318 грн на одну особу в місяць), його відсутність (обов’язкова наявність довідки про доходи)
– належність до вразливих категорій населення, зокрема:
• одинокі батьки, опікуни дітей
• вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років
• багатодітні родини
• дитячі будинки сімейного типу
• люди з інвалідністю або важкими хронічними захворюваннями
• самотні люди похилого віку або родини, що складаються з двох літніх осіб без підтримки родичів
Заявки приймаються телефоном:
- 099 423 49 48
- 0 800 336 734 (у будні з 09:30 до 16:00)
Звертаємо увагу, що реєстрація не гарантує автоматичного отримання допомоги. Остаточне рішення ухвалюється за результатами розгляду та оцінки поданих анкет.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.
Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.