Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывается благотворительной организацией Каритас Украины, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыла организация на своей странице в Фейсбуке.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется при соблюдении определенных условий. Так, если вы были вынуждены покинуть свой дом из-за войны, имеете статус внутренне перемещенного лица и сейчас проживаете в Николаеве, Вознесенске, Шевченковской ОТГ или Первомайском поселковом обществе, у вас есть возможность получить поддержку.
В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», реализуемого в сотрудничестве с Caritas Ukraine и Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR), открыта регистрация на получение помощи для улучшения жилищных условий.
Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, выехавшие после 24 февраля 2022 года с временно оккупированных территорий, районов активных боевых действий и проживающих в вышеупомянутых общинах.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется проживающим в таких видах жилья:
– собственное жилье
– арендованное жилье с правом выкупа
– недвижимость, полученная в ссуду или в кредит
– недвижимость в безвозмездном пользовании
– недвижимость в аренде
Основные критерии участия:
– низкий уровень дохода (менее 6318 грн на одного человека в месяц), его отсутствие (обязательное наличие справки о доходах)
– принадлежность к уязвимым категориям населения, в частности:
• одинокие родители, опекуны детей
• беременные женщины, матери с детьми до трех лет
• многодетные семьи
• детские дома семейного типа
• люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями
• одинокие пожилые люди или семьи, состоящие из двух пожилых лиц без поддержки родственников
Заявки принимаются по телефону:
- 099 423 49 48
- 0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00)
Обращаем внимание, что регистрация не гарантирует автоматическое получение помощи. Окончательное решение принимается по результатам рассмотрения и оценки поданных анкет.
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