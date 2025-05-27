Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется проживающим в определенных видах жилья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывается благотворительной организацией Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация на своей странице в Фейсбуке.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется при соблюдении определенных условий. Так, если вы были вынуждены покинуть свой дом из-за войны, имеете статус внутренне перемещенного лица и сейчас проживаете в Николаеве, Вознесенске, Шевченковской ОТГ или Первомайском поселковом обществе, у вас есть возможность получить поддержку.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», реализуемого в сотрудничестве с Caritas Ukraine и Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR), открыта регистрация на получение помощи для улучшения жилищных условий.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, выехавшие после 24 февраля 2022 года с временно оккупированных территорий, районов активных боевых действий и проживающих в вышеупомянутых общинах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется проживающим в таких видах жилья:

– собственное жилье

– арендованное жилье с правом выкупа

– недвижимость, полученная в ссуду или в кредит

– недвижимость в безвозмездном пользовании

– недвижимость в аренде

Основные критерии участия:

– низкий уровень дохода (менее 6318 грн на одного человека в месяц), его отсутствие (обязательное наличие справки о доходах)

– принадлежность к уязвимым категориям населения, в частности:

• одинокие родители, опекуны детей

• беременные женщины, матери с детьми до трех лет

• многодетные семьи

• детские дома семейного типа

• люди с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями

• одинокие пожилые люди или семьи, состоящие из двух пожилых лиц без поддержки родственников

Заявки принимаются по телефону:

099 423 49 48

0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00)

Обращаем внимание, что регистрация не гарантирует автоматическое получение помощи. Окончательное решение принимается по результатам рассмотрения и оценки поданных анкет.

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