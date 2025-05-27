Нова система оплати проїзду стосується як комфорту, так і його відсутності.

Нова система оплати проїзду вже почала діяти у Львівській та Запорізькій областях, повідомляє Politeka.

З 19 травня на Львівщині частина пасажирів у приміських автобусах втратила можливість розраховуватися е-квитком через заборгованість окремих автотранспортних підприємств перед оператором Smart Ticket Technology.

За даними компанії, борги перевізників зросли з 150 тис. грн на початку року до понад 600 тис. грн. Незважаючи на численні звернення та втручання Львівської ОВА, частина підприємств не сплатила заборгованість, через що з 19 травня їх валідатори були заблоковані.

Це означає, що в автобусах боржників не можна безготівково оплачувати проїзд або враховувати пільговиків через електронні системи. Унаслідок цього пасажирам доводиться користуватися готівкою, що ускладнює поїздки.

Водночас у Запоріжжі також запроваджують нову систему оплати проїзду. Там тестують транспортну картку “Січ”, яка дозволяє автоматизувати оплату та контролювати пасажиропотік. Перший етап уже охопив пільговиків і студентів, видано понад 470 карток.

Незабаром у місті запустять універсальну картку “Січ Загальна” для всіх мешканців, а також встановлять термінали для її автоматичної видачі. Платіж можна здійснювати через мобільний додаток EasyPay, а скоро з’являться й віртуальні картки.

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