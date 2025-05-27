Новая система оплаты проезда уже начала действовать во Львовской и Запорожской областях, сообщает Politeka.
С 19 мая во Львовской области часть пассажиров в пригородных автобусах потеряла возможность рассчитываться е-билетом из-за задолженности отдельных автотранспортных предприятий перед оператором Smart Ticket Technology.
По данным компании, долги перевозчиков выросли со 150 тыс. грн в начале года более 600 тыс. грн. грн. Несмотря на многочисленные обращения и вмешательства Львовской ОВА, часть предприятий не заплатила задолженность, из-за чего с 19 мая их валидаторы были заблокированы.
Это означает, что в автобусах должников нельзя безналично оплачивать проезд или учитывать льготников через электронные системы. В результате пассажирам приходится пользоваться наличными, что усложняет поездки.
В то же время в Запорожье также вводится новая система оплаты проезда. Там тестируется транспортная карта “Сич”, которая позволяет автоматизировать оплату и контролировать пассажиропоток. Первый этап уже охватил льготников и студентов, выдано более 470 карт.
Вскоре в городе запустят универсальную карту "Січ Общая" для всех жителей, а также установят терминалы для ее автоматической выдачи. Платеж можно производить через мобильное приложение EasyPay, а скоро появятся и виртуальные карты.
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