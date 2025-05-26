Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли про всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на 27–29 травня обіцяє хмарність, помірне тепло та опади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті sinoptik.ua.

У вівторок, 27 травня, день буде повністю хмарним, без опадів. Температура від +17°C вранці до +27°C вдень. Вітер північно-східний, до 7.8 м/с. Атмосферний тиск — 746–749 мм рт. ст., вологість коливатиметься від 35% до 24%. За народними прикметами, цей день означає кінець весняних холодів. Якщо він теплий — таким буде й усе літо.

У середу, 28 травня, синоптики прогнозують хмарність і дощ у денний час, який припиниться до вечора. Температура — до +22°C, вітер — 2.7–6 м/с, вологість — до 65%. У народі вважали: якщо цього дня йде дощ — чекай гроз у червні.

У четвер, 29.05, протягом доби — дрібний дощ, найхолодніший із трьох днів: лише +18°C. Тиск — до 744 мм, вітер слабкий. Вологість — до 72%. За прикметами, якщо цвіте горобина і квакають жаби — погода скоро налагодиться.

Прогноз погоди у Харкові свідчить: літо поступово набирає обертів, хоча поки ще з дощами та прохолодою. Отже, у найближчі дні варто планувати справи з урахуванням мінливої погоди. Також, в окремих випадках, варто зважати на високу вологість, адже вона може погіршувати самопочуття.

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