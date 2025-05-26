Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на 27-29 мая обещает облачность, умеренное тепло и осадки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua .

Во вторник, 27 мая, день будет облачным, без осадков. Температура от +17 ° C утром до +27 ° C днем. Ветер северо-восточный, до 7.8 м/с. Атмосферное давление - 746-749 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 35 до 24%. Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Если он теплый – таким будет и все лето.

В среду, 28 мая, синоптики прогнозируют облачность и дождь в дневное время, которое прекратится до вечера. Температура – ​​до +22°C, ветер – 2.7–6 м/с, влажность – до 65%. В народе считали: если в этот день идет дождь - жди гроз в июне.

В четверг, 29.05, в сутки — мелкий дождь, самый холодный из трех дней: только +18°C. Давление – до 744 мм, ветер слабый. Влажность – до 72%. По приметам, если цветет рябина и квакают лягушки – погода скоро наладится.

Прогноз погоды в Харькове свидетельствует: лето постепенно набирает обороты, хотя пока еще с дождями и прохладой. Итак, в ближайшие дни следует планировать дела с учетом меняющихся погодных условий. Также, в отдельных случаях, следует учитывать высокую влажность, ведь она может ухудшать самочувствие.

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