Нова система оплати проїзду у Львівській області вже торкнулася місцевих пасажирів, повідомляє Politeka.

За інформацією DailyLviv.com, з 19 травня на Львівщині у приміських автобусах частина пасажирів залишилася без можливості оплачувати проїзд за допомогою е-квитка.

Це сталося через те, що низка АТП не погасили заборгованість перед оператором Smart Ticket Technology. Як повідомили у компанії, з початку року борги перевізників зросли з 150 тис. грн до понад 600 тис. грн.

Компанія неодноразово зверталася до перевізників із вимогами сплатити борги, залучаючи й департамент дорожнього господарства Львівської ОВА. Однак частина підприємств тривалий час не виконувала зобов’язань. Через це оператор змушений був 19 травня відключити боржників від автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП).

Отже, нова система оплати проїзду у Львівській області пов'язана із заблокованими валідаторами у автобусах боржників — тепер у них неможливо розрахуватися безготівково чи врахувати пільговиків через екрани з відповідними повідомленнями.

Це ускладнило поїздки для пасажирів, але компанія наголошує на необхідності погашення заборгованості для подальшої роботи даного методу та зручності.

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