Новая система оплаты проезда во Львовской области уже коснулась местных пассажиров, сообщает Politeka.

По информации DailyLviv.com, с 19 мая на Львовщине в пригородных автобусах часть пассажиров осталась без возможности оплачивать проезд с помощью е-билета.

Это произошло из-за того, что ряд АТП не погасили задолженность перед оператором Smart Ticket Technology. Как сообщили в компании, с начала года долги перевозчиков выросли со 150 тыс. грн до более 600 тыс. грн.

Компания неоднократно обращалась к перевозчикам с требованиями по уплате долгов, привлекая и департамент дорожного хозяйства Львовской ОВА. Однако часть предприятий длительное время не выполняла обязательства. Поэтому оператор вынужден был 19 мая отключить должников от автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСООП).

Итак, новая система оплаты проезда во Львовской области связана с заблокированными валидаторами в автобусах должников — теперь у них невозможно безналично рассчитаться или учесть льготников через экраны с соответствующими сообщениями.

Это усложнило поездки для пассажиров, но компания подчеркивает необходимость погашения задолженности для дальнейшей работы данного метода и удобства.

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