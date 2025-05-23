Українці дедалі частіше чують новини про подорожчання проїзду, тому розповідаємо, кого саме це стосується.

Подорожчання проїзду в останній час стало ударом для багатьох звичайних громадян, повідомляє Politeka.

Перш за все, нещодавно подорожчання проїзду відбулося в багатьох облцентрах та регіонах. Сюди входить Київщина, Львівщина та Сумщина.

За новими тарифами, подорожчання проїзду на міжміських маршрутах у Львівській області відбулося на п’ятнадцять-двадцять відсотків. Тепер мінімальна ціна квитка становить 30 гривень. Наприклад, дорога з Жовтанців до культурної столиці обійдеться вже в 50 гривень замість 40.

Експерти пояснюють, що це пов’язано із зростанням витрат на утримання транспорту, підвищенням офіційної зарплати водіям, а також зменшенням кількості пасажирів. Перевізники наголошують, що без коригування тарифів просто не виживуть.

Деякі компанії були змушені збільшити ціну, аби зберегти робочі місця і гарантувати водіям мінімальну зарплату понад двадцять тисяч гривень, що особливо важливо зараз, враховуючи мобілізаційні процеси.

Схожа ситуація наразі й у Фастові. З початку травня ціна квитка в міському транспорті піднялася до 15 грн. Міська рада пояснює це вимушеним кроком, необхідним, щоб не допустити повної зупинки маршруток.

Не оминуло оновлення тарифів і Глухів, що на Сумщині. Глухівська міська рада розповідає, що перевізники звернулися з проханням підвищити тарифи у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати, а також ростом вартості пального та запчастин.

Тому №6, який проходить по вулицях Шевченка і Путивльській, тепер коштуватиме 15 грн для дорослих і 10 для школярів. Також змінено вартість квитка на напрямку №8-П, що з’єднує село Сліпород із центром міста, де поїздка коштуватиме 15 для дорослих та 10 для дітей.

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