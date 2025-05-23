Украинцы все чаще слышат новости о подорожании проезда, потому рассказываем, кого именно это касается.

Подорожание проезда в последнее время явилось ударом для многих обычных граждан, сообщает Politeka.

Прежде всего, недавно подорожание проезда произошло во многих облцентрах и регионах. Сюда входит Киевская, Львовская и Сумская область.

По новым тарифам подорожание проезда на междугородных маршрутах во Львовской области произошло на пятнадцать-двадцать процентов. Теперь минимальная цена билета составляет 30 гривен. К примеру, дорога из Жовтанцев в культурную столицу обойдется уже в 50 гривен вместо 40.

Эксперты объясняют, что это связано с ростом расходов на содержание транспорта, повышением официальной зарплаты водителям и уменьшением количества пассажиров. Перевозчики подчеркивают, что без корректировки тарифов просто не выживут.

Некоторые компании были вынуждены увеличить цену, чтобы сохранить рабочие места и гарантировать водителям минимальную зарплату более двадцати тысяч гривен, что особенно важно сейчас, учитывая мобилизационные процессы.

Похожая ситуация сейчас и в Фастове. С начала мая цена билета в городском транспорте поднялась до 15 грн. Городской совет объясняет это вынужденным шагом, необходимым, чтобы не допустить полной остановки маршруток.

Не обошло обновление тарифов и Глухов на Сумщине. Глуховский городской совет рассказывает, что перевозчики обратились с просьбой повысить тарифы в связи с повышением минимальной зарплаты, а также ростом стоимости топлива и запчастей.

Поэтому №6, который проходит по улицам Шевченко и Путивльской, теперь обойдется в 15 грн для взрослых и 10 для школьников. Также изменена стоимость билета на направлении №8-П, соединяющего село Слипород с центром города, где поездка будет стоить 15 для взрослых и 10 для детей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала Дефицит продуктов в Сумах: как это повлияет на потребителей

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.