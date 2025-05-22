Нова система оплати за проїзд передбачає повний перехід на безготівкові розрахунки і поки що міста в Україні лише на етапі переходу, повідомляє Politeka.

Безконтактний розрахунок, мобільні додатки і QR-коди замінюють старі методи розрахунку готувкою, тож нова система оплати за проїзд стає більш зручною для пасажирів.

У багатьох облцентрах вже з’явилися електронні картки, які можна купити у кіосках, терміналах або онлайн. Їх легко поповнювати через застосунки або банківські сервіси. У транспорті встановлюють валідатори, де достатньо прикласти картку або телефон, щоб заплатити миттєво.

У деяких містах, наприклад у Львові, діють мобільні додатки, через які можна не лише придбати квиток, а й зберегти його в історії поїздок, переглянути баланс або оформити проїзний на кілька днів. Заплатити за поїздку тепер можна банківською карткою, Apple Pay, Google Pay або навіть за допомогою QR-коду, який генерується в застосунку.

Нова система оплати за проїзд вже давно діє в Києві, тут все працює через додаток "Київ Цифровий", де можна сплатити у метро, тролейбусі чи автобусі. У Дніпрі також поступово запроваджується безготівковий розрахунок через додаток "єДніпро".

Переваг у цих нововведень чимало. Не потрібно шукати дрібні гроші та стояти в черзі до водія, відволікаючи його від дороги. Окрім цього, можна заощадити завдяки проїзним квиткам, які доступні лише в електронному форматі.

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