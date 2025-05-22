Новая система оплаты за проезд постепенно охватывает крупные украинские города и делает передвижение в транспорте более удобным.

Новая система оплаты за проезд предполагает полный переход на безналичные расчеты и пока города в Украине только на этапе перехода, сообщает Politeka.

Бесконтактный рассчет, мобильные приложения и QR-коды заменяют старые методы расчета наличными, поэтому новая система оплаты за проезд становится более удобной для пассажиров.

Во многих облцентрах уже появились электронные карточки, которые можно купить в киосках, терминалах или онлайн. Их легко пополнять через банковские сервисы. В транспорте устанавливают валидаторы, где достаточно приложить карту или телефон, чтобы заплатить мгновенно.

В некоторых городах, например, во Львове, действуют мобильные приложения, через которые можно не только приобрести билет, но и сохранить его в истории поездок, пересмотреть баланс или оформить проездной на несколько дней. Заплатить за поездку теперь можно банковской картой, Apple Pay, Google Pay или даже с помощью генерируемого QR-кода.

Новая система оплаты за проезд уже давно действует в Киеве, здесь все работает через приложение "Киев Цифровой", которое можно использовать в метро, ​​троллейбусе или автобусе. В Днепре также постепенно вводится безналичный расчет через приложение "єДніпро".

Преимуществ у этих нововведений немало. Не нужно искать мелкие деньги и стоять в очереди к водителю, отвлекая его от дороги. Кроме того, можно сэкономить благодаря проездным билетам, которые доступны только в электронном формате.

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