Пенсія в Тернополі для одного з мешканців Чорткова перетворилася на виснажливу судову тяганину, тож розповідаємо деталі.

Людина досягла пенсійного віку, має за плечима стаж і звернулася до Пенсійного фонду з відповідною заявою про призначення пенсії в Тернополі, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Чортківського районного суду, громадянин отримав відмову від ПФУ. Причиною стала банальна розбіжність у по батькові, яку виявили у трудовій книжці.

Чоловік прийшов до Чортківського відділення обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в нашій області, щоб оформити пенсію за віком в Тернополі. Але замість звичного процесу отримав категоричну відмову.

Працівники фонду заявили, що у трудовій книжці, яка підтверджує його стаж, вказано інше по батькові, тому документ не можна вважати дійсним. Без цього паперу розраховувати на пенсію в Тернополі було неможливо.

Чоловік вирішив не миритися з такою відповіддю і звернувся до суду. У своїй заяві він просив визнати трудову книжку, оформлену ще в червні 1978 року, такою, що належить саме йому. У документі записи зроблено російською мовою, через що й виникла розбіжність у по батькові.

У рішенні суду наголошено, що особа не несе відповідальності за можливі неточності в документах, які веде підприємство. Громадянин не повинен відповідати за помилки у записах, зроблених десятки років тому, якщо загальний зміст документа свідчить про її особу та трудову історію. Врешті позов чоловіка було задоволено.

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