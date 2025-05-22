Пенсия в Тернополе для одного из жителей Чорткова превратилась в изнурительную судебную тяжбу, поэтому рассказываем детали.

Человек достиг пенсионного возраста, имеет за плечами стаж и обратился в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением о назначении пенсии в Тернополе , сообщает Politeka.

Как говорится в решении Чертковского районного суда, гражданин получил отказ от ПФУ. Причиной стало банальное разногласие отчества, которое обнаружили в трудовой книжке.

Мужчина пришел в Чертковское отделение обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в нашей области, чтобы оформить пенсию по возрасту в Тернополе. Но вместо обычного процесса получил категорический отказ.

Работники фонда заявили, что в трудовой книжке, подтверждающей его стаж, указано другое отчество, поэтому документ нельзя считать дейтвительным. Без этой бумаги рассчитывать на пенсию в Тернополе было невозможно.

Мужчина решил не мириться с таким ответом и обратился в суд. В своем заявлении он просил признать трудовую книжку, оформленную еще в июне 1978 года, принадлежащей именно ему. В документе записи сделаны на русском языке, из-за чего и возникло расхождение в отчестве.

В решении суда отмечено, что лицо не несет ответственности за возможные неточности в документах, ведущих предприятие. Гражданин не должен отвечать за ошибки в записях, сделанных десятки лет назад, если общее содержание документа свидетельствует о его личности и трудовой истории. Наконец иск мужчины был удовлетворен.

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