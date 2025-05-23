Дефіцит продуктів у Сумах у поєднанні з дорожчим імпортом спричинить менші обсяги української продукції на полицях магазинів.

Дефіцит продуктів у Сумах цього літа стає реальністю через значне скорочення врожаю кісточкових фруктів в Україні, повідомляє Politeka.

Через квітневі заморозки втрати абрикосів, персиків, черешень і вишень можуть сягнути 50-60%, що призведе до суттєвого зростання цін на ці фрукти. Основну частину потреб країна покриватиме імпортом, а вартість фруктів залежатиме від ситуації на світових ринках, що відчутно вплине і на споживачів у Сумах.

За словами директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, найбільше постраждали Черкащина та інші регіони з потужними хвилями заморозків, де квітучі дерева були практично знищені.

У Київській області ситуація менш драматична, а яблуні мають кращі перспективи врожаю. Виноград також у відносно безпеці, адже основні виноградники розташовані в Закарпатті та на півдні країни, які уникли серйозних температурних коливань.

Для жителів Сум це означає, що внутрішній врожай кісточкових буде обмеженим, а ціни на сезонні фрукти зростуть через більшу залежність від імпорту.

Дефіцит продуктів у Сумах у поєднанні з дорожчим імпортом спричинить менші обсяги української продукції на полицях магазинів і підвищення вартості сезонних ласощів, тож варто готуватися до цих змін.

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