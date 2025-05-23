Дефицит продуктов в Сумах в сочетании с более дорогим импортом повлечет за собой меньшие объемы украинской продукции на полках магазинов.

Дефицит продуктов в Сумах этим летом становится реальностью из-за значительного сокращения урожая косточковых фруктов в Украине, сообщает Politeka.

Из-за апрельских заморозков потери абрикосов, персиков, черешней и вишен могут достичь 50-60%, что приведет к существенному росту цен на эти фрукты. Основную часть потребностей страна будет покрывать импортом, а стоимость фруктов будет зависеть от ситуации на мировых рынках, что повлияет и на потребителей в Сумах.

По словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина , больше всего пострадали Черкасщина и другие регионы с мощными волнами заморозков, где цветущие деревья были практически уничтожены.

В Киевской области ситуация менее драматична, а у яблонь лучшие перспективы урожая. Виноград также в относительной безопасности, ведь основные виноградники расположены в Закарпатье и на юге страны, которые избежали серьезных температурных колебаний.

Для жителей Сум это означает, что внутренний урожай косточковых будет ограничен, а цены на сезонные фрукты возрастут из-за большей зависимости от импорта.

Дефицит продуктов в Сумах в сочетании с более дорогим импортом повлечет за собой меньшие объемы украинской продукции на полках магазинов и повышение стоимости сезонного лакомства, поэтому стоит готовиться к этим изменениям.

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