Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові стають справжнім рятувальним колом для людей із вразливих категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надходить від благодійної організації, повідомляє Politeka.

Організація «Карітас» працює в межах проєкту Emergency Appeal 24 та надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Даний проект запустили, щоби забезпечити першочергову підтримку тим, хто постраждав через війну. Ідеться не лише про продовольство. Людям допомагають відновити базові умови для життя, а також адаптуватися після втрати дому.

Через активні бойові дії та евакуацію з небезпечних територій багато людей залишилися буквально з нічим. Саме для них і діє ця ініціатива. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові - це не лише пакунки з їжею.

Разом із цим можна отримати засоби гігієни, зокрема для дітей, чоловіків, жінок і людей з інвалідністю. Також роздають спальні мішки. Робота організована не лише на рівні окремих точок. У регіоні відкрито транзитний пункт, який допомагає координувати евакуаційні процеси та швидше реагувати на потреби вразливих груп людей.

Окрім того, у місті працює благодійний фонд «Карітас-Спес». Гуманіторні набори вони видають за адресою вулиця Гоголя, 4. Прийом здійснюється в будні, у визначені дні з 10 ранку до першої години дня.

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