Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове становятся настоящим спасательным кругом для людей из уязвимых категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове поступает от благотворительной организации, сообщает Politeka.

Организация «Каритас» работает в рамках проекта Emergency Appeal 24 и предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Данный проект запустили, чтобы обеспечить первоочередную поддержку пострадавшим из-за войны. Речь идет не только о продовольствии. Людям помогают восстановить базовые условия для жизни, а также адаптироваться после потери дома.

Из-за активных боевых действий и эвакуации с опасных территорий многие остались буквально с ничем. Именно для них и действует эта инициатива. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове – это не только пакеты с едой.

При этом можно получить средства гигиены, в частности для детей, мужчин, женщин и людей с инвалидностью. Также раздают спальные мешки. Работа организована не только на уровне отдельных точек. В регионе открыт транзитный пункт, который помогает координировать эвакуационные процессы и быстрее реагировать на потребности уязвимых групп людей.

Кроме того, в городе работает благотворительный фонд "Каритас-Спес". Гуманиторные наборы они выдают по адресу улица Гоголя, 4. Прием осуществляется в будни, в определенные дни с 10 утра до часу дня.

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