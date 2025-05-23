Подорожчання хліба в Харкові плавно, але впевнено стає новою реальністю для місцевих мешканців, тож розповідаємо детальніше.

Експерти зазначають, що подорожчання хліба в Харкові продовжиться, але різких стрибків поки що не передбачається, повідомляє Politeka.

Зміни будуть поступовими, без раптових сюрпризів на цінниках. Agronews.ua інформує, що найближчим часом подорожчання хліба в Харкові торкнеться найпопулярніших сортів. Місячне підвищення цін очікується на рівні 1,5–2 відсотків.

Це, на перший погляд, не критично. Але в масштабах кількох місяців цифри вже виглядають зовсім інакше. Олег Пендзин, експерт Економічного дискусійного клубу, пояснює, що така ситуація пов’язана з державним контролем вартості продуктів масового споживання.

Щоб не перекладати всі витрати на плечі покупця, виробники змушені балансувати за рахунок дорожчої продукції. І так тримають загальну стабільність. Проте і в цьому є межа.

Подорожчання хліба в Харкові помітне і на полицях супермаркетів. У мережі АТБ деякі позиції вже підскочили. Класичний 650-грамовий нарізаний від Кулиничів нині коштує 29.90. Гетьманський того ж виробника, вагою пів кілограма, обійдеться в 21.70. Є й варіанти, за які доведеться викласти більше. Наприклад, бездріжджовий пшеничний на 300 г від Agrola продається за 26.80.

Експерти наголошують, що хоч поки що говорити про критичну ситуацію зарано, проте споживачам доводиться щоразу платити більше і бачити поступове підвищення цифр у чеках.

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