Подорожание хлеба в Харькове плавно, но уверенно становится новой реальностью для местных жителей, так что рассказываем подробнее.

Эксперты отмечают, что подорожание хлеба в Харькове продолжится, но резких скачков пока не предвидится, сообщает Politeka.

Изменения будут постепенно, без внезапных сюрпризов на ценниках. Agronews.ua информирует, что в ближайшее время подорожание хлеба в Харькове затронет самые популярные сорта. Месячное повышение цен ожидается на уровне 1,5–2 процента.

Это, на первый взгляд, не критично. Но в масштабах нескольких месяцев цифры выглядят совсем иначе. Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба, объясняет, что подобная ситуация связана с государственным контролем стоимости продуктов массового потребления.

Чтобы не перекладывать все расходы на плечи покупателя, производители вынуждены балансировать за счет более дорогой продукции. И так держат общую стабильность.

Подорожание хлеба в Харькове заметно и на полках супермаркетов. В сети АТБ некоторые позиции уже подскочили. Классический 650-граммовый нарезанный от Кулиничей в настоящее время стоит 29.90. Гетманский того же производителя, весом полкилограмма, обойдется в 21.70. Есть и варианты, за которые придется выложить больше. К примеру, бесдрожжевой пшеничный на 300 г от Agrola продается за 26.80.

Эксперты отмечают, что хотя пока говорить о критической ситуации рано, однако потребителям приходится каждый раз платить больше и видеть постепенное повышение цифр в чеках.

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