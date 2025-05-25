Українці цікавляться, чи будуть відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня, тож розповідаємо, кому і до чого варто готуватися.

Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня заплановане через проведення технічних робіт, повідомляє Politeka.

Мешканці Харківської та Вінницької областей зіткнуться з тимчасовими незручностями. Відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня - це необхідний захід для забезпечення стабільної та безпечної роботи мереж.

У Харківській області блакитне паливо тимчасово зникне у частині Ізюмської громади. Йдеться про Веприцький хутір, ІЗОС, центральну та нижню частину міста, Крем’янець і вулицю Народну. Незручності доведеться потерпіти з 8 ранку понеділка до завершення робіт у вівторок.

Харківська філія "Газмережі" просить мешканців заздалегідь перекрити крани перед приладами та не вмикати блакитне паливо, аби не спричинити спустошення системи. Якщо ці умови будуть виконані, газовики зможуть відновити подачу швидше і без додаткових запусків.

На Вінничині відключення газу на тиждень з 26 травня до 1 червня також зачепить декілька населених пунктів. У Жмеринці блакитного палива не буде з ранку 27 числа до вечора 28-го.

Перелік вулиць, які потрапляють під обмеження, чималий, зокрема це провулок Подвласова, вулиці Київська, Кобилянської, Степана Руданського та інші. Мешканців просять не лише закрити крани, а й забезпечити вільний доступ працівників газової служби до обладнання у квартирах та приватних будинках.

У селах Гунька, Михайлівка, Петриківці, Чеснівка, Воронівці, Чернятинці, Лозна і Уланів також очікується припинення подачі. У деяких з них роботи триватимуть кілька днів, а в Михайлівці аж до середини першого місяця літа.



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