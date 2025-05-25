Украинцы интересуются, будут ли отключения газа на неделю с 26 мая по 1 июня, поэтому рассказываем, кому и к чему стоит готовиться.

Отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня запланировано из-за проведения технических работ, сообщает Politeka.

Жители Харьковской и Винницкой областей столкнутся с временными неудобствами. Отключение газа в неделю с 26 мая по 1 июня - это необходимая мера для обеспечения стабильной и безопасной работы сетей.

В Харьковской области голубое топливо временно исчезнет в части Изюмской общины. Речь идет о Веприцком хуторе, ИЗОС, центральной и нижней части города, Кременце и улице Народной. Неудобства придется потерпеть с 8 утра понедельника до завершения работ во вторник.

Харьковский филиал "Газсети" просит жителей заранее перекрыть краны перед приборами и не включать голубое топливо, чтобы не вызвать опустошения системы. Если эти условия будут выполнены, газовики могут возобновить подачу быстрее и без дополнительных запусков.

В Винницкой области отключение газа на неделю с 26 мая по 1 июня также затронет несколько населенных пунктов. В Жмеринке голубого топлива не будет с утра 27 числа до вечера 28-го.

Перечень попадающих под ограничения улиц немалый, в частности это переулок Подвласова, улицы Киевская, Кобылянской, Степана Руданского и другие. Жителей просят не только закрыть краны, но и обеспечить свободный доступ работников газовой службы к оборудованию в квартирах и частных домах.

В селах Гунька, Михайловка, Петриковцы, Чесновка, Вороновцы, Чернятинцы, Лозна и Уланов также ожидается прекращение подачи. В некоторых из них работы будут продолжаться несколько дней, а в Михайловке до середины первого месяца лета.



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