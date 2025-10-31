Жителі Сумської області отримали новий графік руху транспорту, тому розповідаємо, кого саме з місцевих це стосується.

Новий графік руху транспорту в Сумській області передбачає зміни у рейсах одного з міжміських автобусів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Сумській області охоплює рейс Шостка – Ромни. Як повідомила начальниця управління економіки Шосткинської міської ради Дар’я Гребенюк, автобус тепер курсує щосереди, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Маршрут пролягає через Конотоп, що значно спрощує поїздки для тих, хто далі прямує до столиці або повертається звідти на потязі.

Новий графік руху транспорту в Сумській області передбачає, що відправлення з Шостки відбувається о 7:35 із міського автовокзалу. У зворотному напрямку рейс вирушає з Конотопа о 15:05.

Цей розклад створили так, щоб пасажирам було зручно користуватися залізничним сполученням. Тепер можна легко дістатися на потяг №786 «Конотоп – Київ», який відправляється о 13:31, або їхати додому після подорожі на №774 «Київ – Конотоп», що прибуває о 14:07.

Такий підхід дозволяє пасажирам заощадити час і уникнути довгих очікувань між прибуттям потяга та виїздом автобуса.

Окрім цього, у регіоні продовжують роботу над механізмом інтеграції старостинських округів у єдину схему пасажирських перевезень. За його словами, у найближчий час планується запуск комунальних маршруток, які обслуговуватимуть жителів віддалених населених пунктів і надаватимуть послуги перевезення в межах громади.

Процес налагодження маршрутів відбувається у тісній співпраці між Сумською міською військовою адміністрацією, департаментом транспорту та підприємством «Електроавтотранс».

