Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана полегшити матеріальний стан у зимовий період.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області взимку 2025/26 року спрямована на часткове покриття витрат за комунальні послуги для громадян похилого віку, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується благодійним фондом «Карітас Полтава» у межах програми «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», яку підтримує організація CRS Catholic Relief Services.

Проєкт адресовано особам, котрі втратили домівки через бойові дії та нині проживають у Полтавській або Зінківській громадах. Головна мета — зменшити фінансовий тиск у період опалювального сезону. Представники ініціативи закликають уважно стежити за розкладом виїздів мобільних команд, щоб зареєструватися за місцем фактичного проживання.

Підтримку передбачено для найбільш соціально вразливих категорій — людей з інвалідністю І чи ІІ груп, осіб віком понад 60 років, а також дітей із особливими потребами. Крім цього, отримати допомогу можуть самотні матері або батьки, вагітні жінки, багатодітні та прийомні родини, а також домогосподарства, де виховуються малюки до трирічного віку.

Додатково програма охоплює людей із тяжкими хронічними хворобами, лікування яких потребує значних коштів. Для участі у проєкті необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Без зазначених документів оформлення заявки неможливе.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області покликана полегшити матеріальний стан у зимовий період, забезпечивши підтримку, стабільність та базові умови життя для найуразливіших мешканців регіону.

