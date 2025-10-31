Війна змусила тисячі українців залишити свої домівки та шукати нове безкоштовне житло для переселенців, зокрема й у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло у Кіровоградській області стало для багатьох переселенців стало шансом почати все спочатку, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області доступне завдяки кільком державним і волонтерським ініціативам, які допомагають внутрішньо переміщеним особам отримати тимчасовий прихисток.

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, таку допомогу можуть надавати як звичайні громадяни, так і комунальні або державні установи.

В регіоні діють ресурси, де можна дізнатися про кількість вільних місць, умови проживання та контакти відповідальних осіб. Один із головних інструментів, створених для пошуку безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області - це онлайн-платформа «Прихисток».

Вона працює дуже просто. Людина заходить на сайт, обирає регіон, вказує кількість членів родини, переглядає доступні варіанти і контактує з власниками. Сервіс об’єднує тих, хто потребує підтримки, і тих, хто готовий її надати.

Ще одна можливість знайти прихисток - це звернення до місцевої влади. Обласна військова адміністрація та органи місцевого самоврядування координують питання розміщення людей у так званих місцях компактного проживання.

Це соціальні приміщення, де переселенці можуть перебувати, поки не знайдуть постійне місце проживання. Щоб потрапити до таких місць, необхідно повідомити про своє бажання відповідальним особам під час евакуації або одразу після прибуття в регіон.

Якщо людина вже перебуває у нашому регіоні, вона може звернутися на гарячу лінію або безпосередньо до органів місцевої влади.

