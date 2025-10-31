Война заставила тысячи украинцев покинуть свои дома и искать новое бесплатное жилье для переселенцев, в том числе в Кировоградской области.

Бесплатное жилье в Кировоградской области стало для многих переселенцев шансом начать все сначала, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно благодаря нескольким государственным и волонтерским инициативам, которые помогают внутренне перемещенным лицам получить временное убежище.

По информации Министерства развития общин и территорий, такую ​​помощь могут оказывать как обычные граждане, так и коммунальные или государственные учреждения.

В регионе действуют ресурсы, где можно узнать количество свободных мест, условия проживания и контакты ответственных лиц. Один из главных инструментов, созданных для поиска бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области – это онлайн-платформа «Прихисток».

Она работает очень просто. Человек заходит на сайт, выбирает регион, указывает количество членов семьи, просматривает доступные варианты и контактирует с владельцами. Сервис объединяет тех, кто нуждается в поддержке, и тех, кто готов ее предоставить.

Еще одна возможность найти убежище – это обращение к местным властям. Областная военная администрация и органы местного самоуправления координируют вопросы размещения людей в так называемых местах компактного проживания.

Это социальные помещения, где переселенцы могут находиться, пока не отыщут неизменное место жительства. Чтобы попасть в такие места, необходимо сообщить о своем желании ответственным лицам во время эвакуации или сразу по прибытии в регион.

Если человек уже находится в нашем регионе, он может обратиться на горячую линию или непосредственно в органы местной власти.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.