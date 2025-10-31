Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области зимой 2025/26 года направлена ​​на частичное покрытие расходов на коммунальные услуги для пожилых людей, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется благотворительным фондом "Каритас Полтава" в рамках программы "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", которую поддерживает организация CRS Catholic Relief Services.

Проект адресован лицам, потерявшим дома из-за боевых действий и ныне проживающих в Полтавской или Зинковской общинах. Главная цель – уменьшить финансовое давление в период отопительного сезона. Представители инициативы призывают внимательно следить за расписанием выездов мобильных команд, чтобы зарегистрироваться по месту жительства.

Поддержка предусмотрена для наиболее социально уязвимых категорий - людей с инвалидностью I или II групп, лиц старше 60 лет, а также детей с особыми потребностями. Кроме этого получить помощь могут одинокие матери или родители, беременные женщины, многодетные и приемные семьи, а также домохозяйства, где воспитываются малыши до трехлетнего возраста.

Дополнительно программа охватывает людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных средств. Для участия в проекте необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Без указанных документов оформление заявки невозможно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана облегчить материальное состояние в зимний период, обеспечив поддержку, стабильность и базовые условия жизни для самых уязвимых жителей региона.

