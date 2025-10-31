Жители Сумской области получили новый график движения транспорта, потому рассказываем, кого именно из местных это касается.

Новый график движения транспорта в Сумской области предусматривает перемены в рейсах одного из междугородних автобусов, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Сумской области охватывает рейс Шостка – Ромны. Как сообщила начальница управления экономики Шосткинского городского совета Дарья Гребенюк, автобус теперь курсирует по средам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям.

Маршрут проходит через Конотоп, что значительно упрощает поездки для тех, кто дальше идет в столицу или возвращается оттуда на поезде.

Новый график движения транспорта в Сумской области предполагает, что отправление из Шостки проходит в 7:35 с городского автовокзала. В обратном направлении рейс отправляется из Конотопа в 15:05.

Это расписание создали так, чтобы пассажирам было удобно пользоваться железнодорожным сообщением. Теперь можно легко добраться на поезд №786 «Конотоп – Киев», который отправляется в 13:31, или ехать домой после путешествия на №774 «Киев – Конотоп», прибывающий в 14:07.

Такой подход позволяет сэкономить время и избежать долгих ожиданий между прибытием поезда и выездом автобуса.

Кроме того, в регионе продолжают работу над механизмом интеграции старостинских округов в единую схему пассажирских перевозок. По его словам, в ближайшее время планируется запуск коммунальных маршруток, которые будут обслуживать жителей отдаленных населенных пунктов и предоставлять услуги перевозки в пределах общины.

Процесс налаживания маршрутов проходит в тесном сотрудничестве между Сумской городской военной администрацией, департаментом транспорта и предприятием «Электроавтотранс».

