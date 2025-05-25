Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє бути з неприємними погодними сюрпризами.

Синоптики підготували прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 26 травня по 1 червня та розповіли, до яких погодних змін варто підготуватися заздалегідь, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 26 травня по 1 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 26-ого числа: день протримається пасмурним - з самого ранку у місті небо вкриється хмарами. Вранці очікується недовге прояснення. Температура повітря підніметься до +28 градусів.

У вівторок 27.05: стане трішки холодніше повітря прогріється до +26 градусів. Пасмурна пора протримаються до кінця доби.

Середа 28.05: хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. дощ, який розпочнеться вранці, повинен закінчитися до обіду. Ввечері він піде знову, проте буде значно слабкішим. Температура – від +16 до +24 градусів.

У четвер, 29-ого травня: синоптики обіцяють від 17 до 25 градусів зі знаком "+". Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

П'ятниця 30-ого: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до кінця добы. Температура повітря – +17 до +25.

Субота 31-ого: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора - прогріється від +17 до +24.

Неділя 1.06: доба пройде з дрібним дощем, проте ближче до вечора він закінчиться. День залишатиметься хмарним. Протримається +17 до +24. Отже прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє деякі зміни та неприємні погодні сюрпризи.

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