Прогноз погоды в Запорожье на тиждень з 26 травня по 1 червня обещает быть с неприятными погодными сюрпризами.

Синоптики подготовили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 26 мая по 1 июня и рассказали, к каким погодным изменениям следует подготовиться заранее, информирует Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 26 мая по 1 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 26 числа: день продержится пасмурным - с самого утра в городе небо покроется тучами. Утром ожидается недолгое прояснение. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Во вторник 27.05: станет немного холоднее воздух прогреется до +26 градусов. Пасмурная пора продержится до конца суток.

Среда 28.05: облака закроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера. Ливень, который начнется утром, должен завершиться до обеда. В конце суток он пойдет снова, однако будет гораздо слабее. Температура – ​​от +16 до +24 градусов.

В четверг, 29 мая: синоптики обещают от 17 до 25 градусов со знаком "+". Чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до конца суток.

Пятница 30-го: на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до конца суток. Температура воздуха – +17 до +25.

Суббота тридцать первого: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера – прогреется от +17 до +24.

Воскресенье 1.06: пройдет с мелким дождем, однако ближе к вечеру он закончится. День будет облачным. Продержится +17 до +24. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 26 мая по 1 июня обещает некоторые изменения и неприятные погодные сюрпризы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Також Politeka писала, Подорожание консервов в Запорожье: ценники снова подскочили, сколько стоят популярные товары.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.