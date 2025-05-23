Відключення світла в Харківській області може торкнутися окремої категорії населення.

Відключення світла в Харківській області тепер можливе, якщо ви маєте борги, повідомляє Politeka.

За інформацією ПрАТ «Харківенергозбут», це стосується Валківської міської громади.

Раніше мешканці громади були захищені від відсутності електрики, але з 30 квітня ситуація змінилася.

Валківська міська громада була виключена з переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, а також тих, що тимчасово окуповані російською федерацією. Це означає, що тепер електропостачання може бути припинено через несплату боргів за електроенергію.

Для уникнення відсутності постачання споживачам радять звернутися з заявою про реструктуризацію боргу. Це дозволить розділити суму заборгованості на частини і уникнути одночасної великої виплати.

«Заборону на відключення електроенергії скасовано, і борги доведеться сплачувати, щоб уникнути знеструмлення. Своєчасна оплата допоможе уникнути додаткових витрат на відновлення електропостачання, які можуть бути вищими за суму боргу», — наголошують у компанії.

Для оформлення реструктуризації необхідно звернутися до Валківського районного розрахунково-сервісного центру за телефонами: 057-342-60-31, 063-141-51-39, 093-094-94-26.

Отже, відключення світла в Харківській області знову можливе для боржників, тому мешканцям варто оперативно врегулювати питання оплати електроенергії.

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