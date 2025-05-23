Отключение света в Харьковской области может затронуть отдельную категорию населения.

Отключение света в Харьковской области теперь возможно, если у вас есть долги, сообщает Politeka.

По информации ЧАО «Харьковэнергосбыт», это касается Валковского городского общества.

Ранее жители общества были защищены от отсутствия электричества, но с 30 апреля ситуация изменилась.

Валковское городское общество было исключено из перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированные российской федерацией. Это означает, что теперь электроснабжение может быть прекращено из-за неуплаты долгов за электроэнергию.

Во избежание отсутствия поставок потребителям советуют обратиться с заявлением о реструктуризации долга. Это позволит разделить сумму задолженности на две части и избежать одновременной крупной выплаты.

«Запрет на отключение электроэнергии отменен, и долги придется платить во избежание обесточивания. Своевременная оплата поможет избежать дополнительных затрат на восстановление электроснабжения, которые могут быть выше суммы долга» , — отмечают в компании.

Для оформления реструктуризации необходимо обратиться в Валковский районный расчетно-сервисный центр по телефонам: 057-342-60-31, 063-141-51-39, 093-094-94-26.

Следовательно, отключение света в Харьковской области снова возможно для должников, поэтому жителям следует оперативно урегулировать вопросы оплаты электроэнергии.

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