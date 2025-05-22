Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією Карітас в межах проєкту "Зимова допомога 2024-2025 року", повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили у прес-службі організації.

Метою проєкту є підтримка внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, які постраждали внаслідок війни, шляхом надання фінансової допомоги для опалення осель у холодну пору року.

У межах ініціативи передбачена одноразова грошова допомога для:

  • придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети);
  • оплати комунальних послуг (газ, електроенергія).

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Подати заявку можуть бенефіціари, які відповідають критеріям вразливості, зокрема:

  • одинока мати/батько або опікун неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки та матері з дітьми до 3 років;
  • особи з тяжкими захворюваннями, що потребують дороговартісного лікування;
  • люди з інвалідністю (1-а, 2-а групи або інвалідність з дитинства);
  • багатодітні сім’ї (троє і більше неповнолітніх дітей);
  • пенсіонери, самотні літні люди віком 60+ без підтримки працездатних родичів.

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Соціально-економічні умови:

  • середньодушовий дохід домогосподарства нижчий за 6 318 грн на місяць;
  • неможливість задовольнити базові потреби в хоча б одній сфері: їжа, вода, ліки, одяг, гігієна, транспорт, освіта.

Важливо: отримати гуманітрану допомогу в Харківській області можуть лише ті домогосподарства, які раніше не отримували аналогічної підтримки від інших гуманітарних організацій.

Проєкт реалізується виключно у Золочівській та Печенізькій громадах.

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