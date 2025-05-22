Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійною організацією Карітас в межах проєкту "Зимова допомога 2024-2025 року", повідомляє Politeka.net.
Подробиці повідомили у прес-службі організації.
Метою проєкту є підтримка внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, які постраждали внаслідок війни, шляхом надання фінансової допомоги для опалення осель у холодну пору року.
У межах ініціативи передбачена одноразова грошова допомога для:
- придбання твердого палива (дрова, вугілля, брикети);
- оплати комунальних послуг (газ, електроенергія).
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається й іншим категоріям українців
Подати заявку можуть бенефіціари, які відповідають критеріям вразливості, зокрема:
- одинока мати/батько або опікун неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки та матері з дітьми до 3 років;
- особи з тяжкими захворюваннями, що потребують дороговартісного лікування;
- люди з інвалідністю (1-а, 2-а групи або інвалідність з дитинства);
- багатодітні сім’ї (троє і більше неповнолітніх дітей);
- пенсіонери, самотні літні люди віком 60+ без підтримки працездатних родичів.
Соціально-економічні умови:
- середньодушовий дохід домогосподарства нижчий за 6 318 грн на місяць;
- неможливість задовольнити базові потреби в хоча б одній сфері: їжа, вода, ліки, одяг, гігієна, транспорт, освіта.
Важливо: отримати гуманітрану допомогу в Харківській області можуть лише ті домогосподарства, які раніше не отримували аналогічної підтримки від інших гуманітарних організацій.
Проєкт реалізується виключно у Золочівській та Печенізькій громадах.
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