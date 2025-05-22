Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках проекта "Зимняя помощь 2024-2025 года", сообщает Politeka.net.
Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Целью проекта является содействие внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате войны, путем предоставления финансовой поддержки для отопления жилья в холодное время года.
В рамках инициативы предусмотрена единовременная денежная поддержка для:
- приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты);
- оплаты коммунальных услуг (газ, электроэнергия)
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется и другим категориям украинцев
Подать заявку могут бенефициары, отвечающие критериям уязвимости , в частности:
- одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
- беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет;
- лица с тяжелыми заболеваниями, требующие дорогостоящего лечения;
- люди с инвалидностью (1-я, 2-я группы или инвалидность с детства);
- многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);
- пенсионеры, одинокие пожилые люди 60+ лет без поддержки трудоспособных родственников.
Социально-экономические условия:
- среднедушевой доход домохозяйства ниже 6318 грн в месяц;
- невозможность удовлетворить базовые потребности в хотя бы одной сфере: еда, вода, лекарства, одежда, гигиена, транспорт, образование.
Важно: получить гуманитраную помощь в Харьковской области могут только те домохозяйства, ранее не получавшие аналогичной поддержки от других гуманитарных организаций.
Проект реализуется исключительно в Золочевской и Печенежской общинах.
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