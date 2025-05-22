Получить гуманитраную помощь в Харьковской области могут только те, кто отвечает определенным критериям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительной организацией Каритас в рамках проекта "Зимняя помощь 2024-2025 года", сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили в пресс-службе организации.

Целью проекта является содействие внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате войны, путем предоставления финансовой поддержки для отопления жилья в холодное время года.

В рамках инициативы предусмотрена единовременная денежная поддержка для:

приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты);

оплаты коммунальных услуг (газ, электроэнергия)

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется и другим категориям украинцев

Подать заявку могут бенефициары, отвечающие критериям уязвимости , в частности:

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет;

лица с тяжелыми заболеваниями, требующие дорогостоящего лечения;

люди с инвалидностью (1-я, 2-я группы или инвалидность с детства);

многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);

пенсионеры, одинокие пожилые люди 60+ лет без поддержки трудоспособных родственников.

Социально-экономические условия:

среднедушевой доход домохозяйства ниже 6318 грн в месяц;

невозможность удовлетворить базовые потребности в хотя бы одной сфере: еда, вода, лекарства, одежда, гигиена, транспорт, образование.

Важно: получить гуманитраную помощь в Харьковской области могут только те домохозяйства, ранее не получавшие аналогичной поддержки от других гуманитарных организаций.

Проект реализуется исключительно в Золочевской и Печенежской общинах.

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