Графіки відключення світла на 23 травня, пов’язані з технічним обслуговуванням мереж.

Графіки відключення світла на 23 травня оприлюднено для кількох областей України, повідомляє Politeka.

Жителі Одеської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей залишаться без електроенергії у зв’язку з плановими роботами.

Електрику вимикатимуть у Чорноморську (вул. Лугова, Морська, Одеська, Радісна та інші) з 08:00 до 20:00. У селі Молодіжне електропостачання припиниться з 08:00 до 17:00.

На Полтавщині без світла залишаться мешканці сіл Андрійки, Винники, Кащівка, Миргородщина та смт Чутове. У Кременчуці та селах поблизу (Майбородівка, Петрівка, Піщане тощо) відключення триватимуть з 08:00 до 19:00.

У Запоріжжі з 09:00 до 17:00 електроенергії не буде в кількох районах міста: зокрема на вулицях Привітній, Академіка Глушка, Космічній, Чкалова, Ливарній, Снайперській, Ювілейному проспекті тощо.

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) 23 травня з 07:00 до 18:00 без постачання залишаться вулиці Біднова, Андрущука, Ричкова, Заїки, Левицького та інші. Усе відбувається згідно з графіками відключення світла на 23 травня, пов’язаними з технічним обслуговуванням мереж.

Мешканцям рекомендується підготуватись — зарядити гаджети, мати ліхтарі, та за потреби звертатись до кол-центрів обленерго.

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