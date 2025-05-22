Графики отключения света на 23 мая обнародованы для нескольких областей Украины, сообщает Politeka.

Жители Одесской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей останутся без электроэнергии по плановым работам.

Электричество выключат в Черноморске (ул. Луговая, Морская, Одесская, Радостная и другие) с 08:00 до 20:00. В селе Молодежное электроснабжение прекратится с 08:00 до 17:00.

На Полтавщине без света останутся жители сел Андрюши, Винники, Кащевка, Миргородщина и пгт Чутово. В Кременчуге и селах поблизости (Майбородовка, Петровка, Песчаное и др.) отключения будут продолжаться с 08:00 до 19:00.

В Запорожье с 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в нескольких районах города: в частности, на улицах Приветной, Академика Глушко, Космической, Чкалова, Литейной, Снайперской, Юбилейном проспекте и т.д.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) 23 мая с 07:00 до 18:00 без поставки останутся улицы Биднова, Андрущука, Рычкова, Заики, Левицкого и другие. Все происходит согласно графикам отключения света на 23 мая, связанным с техническим обслуживанием сетей.

Жителям рекомендуется подготовиться — зарядить гаджеты, иметь фонари и при необходимости обращаться в колл-центры облэнерго.

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