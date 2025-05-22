Відключення світла в Київській області 23 травня допоможуть запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому.

Відключення світла в Київській області 23 травня плануються у Бучанській громаді, повідомляє Politeka.

У цей день проводитимуться профілактичні роботи для підвищення надійності електромереж, інформують у ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Роботи триватимуть з 8:30 до 19:00, і в цей час електропостачання буде тимчасово призупинене.

Відключення світла в Київській області 23 травня торкнуться мешканців за адресами: вул. Вокзальна, Енергетиків, 1А та Богдана Ступки, 1. Такі заходи допоможуть запобігти аварійним ситуаціям і покращити якість електропостачання для жителів громади.

ДТЕК просить мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до знеструмлення. За додатковою інформацією можна звертатися до служби підтримки компанії.

Проведення таких профілактичних робіт є важливою складовою забезпечення безперебійного та стабільного електропостачання в регіоні. Це дозволить уникнути аварій і збоїв, які можуть створювати серйозні проблеми для мешканців та підприємств Бучанської громади.

Також українцям радять заздалегідь зарядити мобільні пристрої та запастися водою у разі наявності електрозалежних насосів. Подібні планові відключення проводитимуть і надалі, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми громади.