Отключение света в Киевской области 23 мая помогут предотвратить аварийные ситуации в будущем.

Отключение света в Киевской области 23 мая планируется в Бучанской общине, сообщает Politeka.

В этот день будут проводиться профилактические работы для повышения надежности электросетей, информируют ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Продлятся с 8:30 до 19:00, и в это время электроснабжение будет временно приостановлено.

Отключение света в Киевской области 23 мая коснутся жителей по адресу: ул. Вокзальная, Энергетиков, 1А и Богдана Ступки, 1. Такие мероприятия помогут предотвратить аварийные ситуации и улучшить качество электроснабжения для жителей общины.

ДТЭК просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к обеточиванию. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки компании.

Проведение таких профилактических работ является важной составляющей обеспечения бесперебойного и стабильного электроснабжения в регионе. Это позволит избежать аварий и сбоев, которые могут создавать серьезные проблемы для жителей и предприятий Бучанского общества.

Также украинцам советуют заранее зарядить мобильные устройства и запастись водой при наличии электрозависимых насосов. Подобные плановые отключения будут продолжать, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы общества.